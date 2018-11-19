سرقيوة : حديث حفتر فى باليرمو عن منصب القائد الأعلى إنقلاب على الشرعية

ليبيا – إعتبرت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة تصريحات المشير خليفة حفتر بشأن نقل صلاحيات القائد الأعلى إلى القائد العام إنقلاباً على السلطة التشريعية الشرعية متمثلة فى المجلس ورئيسه المستشار عقيلة صالح .

وفى مداخلة هاتفية لها تابعتها المرصد مساء الإثنين عبر قناة ليبيا بانورما قالت سرقيوة أن القائد الأعلى هو رئيس الرئاسي فائز السراج أما المشير حفتر فقد تحصل على منصب القائد العام بتعيين المستشار عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى وليس بترشيح من مجلس النواب بعكس الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان.

إلا أن سرقيوة عادت خلال حديثها وقالت بأن مجلس النواب خول المستشار صالح بإختيار المنصب وتم إختيار المشير حفتر وهو الأمر الذي باركه الأعضاء وقدموا دعمهم أللامحدود للجيش فى حربه على الإرهاب مشيرة إلى أن الرد على حفتر يأتي بتوحيد السلطة التنفيذية .

ويأتي حديث سرقيوة تعليقاً على حديث المشير خليفة حفتر خلال قمة الرؤساء بباليرمو يوم الثلاثاء الماضي بحضور رئيس الرئاسي فائز السراج والذي قال فيه بأن هذا المنصب – أي القائد الأعلى – يجب أن يبقى حالياً كما هو عليه إلى حين الإنتخابات القادمة وإختيار رئيس من الشعب إلأا أن سرقيوة لم تعلق على هذه الجزئية وعلقت فقط على خيار نقل المنصب للقائد العام .

المرصد – متابعات

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