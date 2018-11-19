رئيس المجلس التسييري وسفير ألمانيا يبحثان سبل دعم الخدمات في بنغازي

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، أوليفر اوفتشا، مجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وبحسب المكتب الإعلامي في البلدية، فقد تأمل بوجواري خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بأن تكون الزيارة بادرة لفتح آفاق التعاون مع ألمانيا لما تملكه من إمكانيات فى مجال الإعمار ونزع الألغام، لما لها دور في تأهيل البنى التحتية وعلاج الجرحى ومرضى الأورام والقلب.

ومن جانبه، أكد اوفتشا استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلوب لمساعدة ليبيا على اجتياز المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن الإنقسام السياسي من أكبر المشاكل التى تواجه البلاد، لافتا إلى أنه على الليبيين التغلب على هذا الإنقسام بأنفسهم. واعتبر أن عدم الاستقرار عائق أمام الشركات الألمانية التى ترغب فعلا بالعمل فى ليبيا، مؤكدا استعداد بلاده بالتعاون مع البلديات وتدريب الكوادر البشرية فى مجالات التعليم والصحة والعمل على المساهمة فى تطوير النظام الطبي فى ليبيا.

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