واينر: مؤتمر باليرمو لم يضف شيئاً

رأى المبعوث الخاص السابق للولايات المتحدة الأميركية في ليبيا جوناثان واينر، أن مؤتمر باليرمو لم يضف شيئاً في مسار حل الأزمة الليبية عن مؤتمر باريس، مشيراً إلى أن المؤتمر جاء فقط ليؤكد على اتفاق إيطاليا مع خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأشار واينر في تصريح لمعهد الشرق الأوسط للدراسات، إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تعمل على إيجاد التوافق بين أطراف النزاع في ليبيا، ووضع آلية لوقف التدخلات الدولية في ليبيا والابتعاد عن العمل على أجندات الدول الخارجية، مؤكدا على أن الحل في يد الليبيين أنفسهم .

وقال إن سلبيات عدة رافقت مؤتمر باليرمو بدأً بتردد قائد الجيش الوطني المشير حفتر عن المشاركة ووصوله إلى باليرمو، إلا أنه لم يشارك في المؤتمر الرئيسي بل كان في اجتماع جانبي على هامش الاجتماع الرئيسي، وهذا ما أدى إلى مغادرة الوفد التركي ورفضه للمؤتمر.

وأكد واينر على أهمية مصر وتركيا في حل الأزمة مشدداً على عدم التمسك برفض الحوار مع كافة الأطراف لأنه سيؤدي في النهاية إلى تأزم الوضع في ليبيا.

وأشار واينر إلى أن هناك تلميحات في الأوساط السياسية بأن الأمم المتحدة تبحث عن حلول أخرى أبرزها تغيير مجلس النواب خاصة وأن رئيس المجلس عقيلة صالح يعرقل عملية التصويت على أي ملف يطرح.

وذكر واينر أنه على المبعوث الأممي في ليبيا العمل على جمع كافة الأطراف الليبية والوصول إلى توافق دون إقصاء أحد، والعمل على إيجاد قاعدة دستورية قبل الاتجاه للانتخابات.

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