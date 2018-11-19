100 مليون دينار عاجلة لدعم الجنوب

خصص رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مبلغ 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية.

وقالت إدارة التواصل إن قرار السراج جاء خلال اجتماع تشاوري في طرابلس، الاثنين، بحضور نائب رئيس المجلس عبد السلام كاجمان، وعضو المجلس أحمد حمزة، والنائبين عن الجنوب محمد لينو، وأبو صلاح شلبي.

وبحث الاجتماع تنفيذ مجموعة من القرارات الأمنية والخدمية في إطار ما أعلنه السراج امام مؤتمر باليرمو عن إطلاق الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب الليبي.

وشدد السراج على أهمية الإسراع في تفعيل المؤسسات الأمنية وتقديم خدمات الصحة والتعليم، وحل أزمة انقطاع الكهرباء، والعمل على توفير السيولة وحل المشاكل الأخرى التي تواجه المواطن في الجنوب.

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