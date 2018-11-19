توقعات الحالة الجوية خلال يومي الثلاثاء والاربعاء في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس في تقرير صادر اليوم عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي عن حالة الطقس خلال اليومين القادمين أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بإمتداد لمنخفض جوي مصحوب برياح جنوبية غربية نشطة خاصة يوم الغد الثلاثاء تسبب في اثارة الاتربة والغبار على بعض المناطق.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

يشهد الطقس وفقاً للتقرير سماء قليلة السحب تتكاثر يوم غدا الثلاثاء على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الاتربة والغبار على بعض المناطق وتكون درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين “20-25” مْ على سرت وابونجيم.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احياناً على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين “21 -27” مْ وتصل إلى 29 مْ على جالو.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

بحسب التقرير تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الاربعاء على مناطق الجفرة والحماة مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احياناً على مناطق غدامس – الحمادة وهون مما تسبب في إثارة الاتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين “25 – 31” مْ.

الكفرة – تازربو – السرير:

يشهد الطقس في هذه المناطق تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح الاتجاه متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين “27 – 31″مْ.