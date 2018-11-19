معيتيق يتابع الترتيبات الأمنية مع آمر العمليات المشتركة بطرابلس

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع آمر مركز العمليات المشتركة طرابلس اللواء حسين عبدالله.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أن اللقاء انخرط في متابعة خطة الترتيبات الأمنية التي بدأ العمل بها في طرابلس مؤخرًا.

وبدأ المجلس الرئاسي إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، في أعقاب التوتر الأمني الذي جرى في العاصمة طرابلس.

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