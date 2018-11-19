الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على صلاح بادي

أفاد بيان نشرته وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني الإثنين بأنها فرضت عقوبات على قائد ما يعرف بلواء الصمود في ليبيا صلاح بادي، وفق «رويترز».

وتتهم حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بادي بالمسؤولية عن هجوم في طرابلس في مايو من العام الماضي. ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق بالتزام مجلس الأمن بمحاسبة الساعين لتقويض الاستقرار والأمن في ليبيا والرافضين الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، عقب قرار لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بشأن فرض عقوبات ضد صلاح بادي .

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