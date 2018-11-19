المشري: نرفض رفع الدعم عن الطاقة.. ونراجع الحد الأدنى للرواتب.. ومشروع علاوة العائلة جاهز

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفضه رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة، إلا إذا تم إيجاد آلية واضحة لاستبدالها للمواطن.

وأشار المشري، خلال لقائه مع قناة «ليبيا الأحرار»، إلى أن مجلس الدولة «يعمل حاليًّا على مشروع لتوجيه الدعم لمستحقيه، بحيث إن المواطن الأقل دخلاً سيتمتع بدعم أكبر من ذي الدخل المرتفع».

وكشف أن مجلس الدولة يعكف حاليًّا على مراجعة الحد الأدنى للرواتب، بالإضافة إلى دراسة قدرة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر.

وتابع المشري: «يوجد لدينا مشروع لبداية صرف علاوة العائلة جاهز للتنفيذ»، مشددًا على أنه يجرى «الضغط بشكل واضح على ضرورة التنسيق لتتناسب أي زيادة في الرواتب مع رواتب المتقاعدين».

وفي يونيو الماضي أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تتضمن من بين بنودها «إعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء».

وأضاف المشري اليوم أن الاهتمام حاليًّا «ينصب بشكل كبير على تنويع مصادر الدخل للبلاد، من خلال إجراءات عملية بالخصوص»، مؤكدًا أن «الهدف الرئيسي من الإصلاحات الاقتصادية هو زيادة مستوى الرفاه للمواطن وليس معاقبته».

واعتمد المجلس الرئاسي، في السابق، برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وبدأت حزمة الإصلاحات بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.

خالد المشري: نرفض رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والوقود إلا بإيجاد آلية واضحة لاستبدالها للمواطن السيد "خالد المشري" رئيس المجلس الأعلى خلال لقائه مع قناة ليبيا الأحرار:- نرفض رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والوقود إلا بإيجاد آلية واضحة لاستبدالها للمواطن.- نعمل على مشروع لتوجيه الدعم لمستحقيه بحيث أن المواطن الأقل دخلا سيتمتع بدعم أكبر من ذو الدخل المرتفع. – نعكف على مراجعة الحد الأدنى من المرتبات.- نحن في صدد دراسة قدرة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر.- يوجد لدينا مشروع لبداية صرف علاوة العائلة جاهز للتنفيذ.- نضغط بشكل واضح على ضرورة التنسيق لتتناسب أي زيادة في المرتبات مع مرتبات المتقاعدين.- نهتم بشكل كبير بتونع مصادر الدخل للبلاد وهناك إجراءات عملية بالخصوص .- الهدف الرئيسي من الإصلاحات الاقتصادية زيادة مستوى الرفاه للمواطن وليس معاقبته. Posted by ‎المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‎ on Monday, November 19, 2018

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