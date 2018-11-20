الحرس البلدي يُواصل حربه في طرابلس

ما تزال الجولات التفتيشية على المحال التجارية متواصلة، حيث قام أعضاء مركز الحرس البلدي قصر بن غشير، بجولة داخل المنطقة، بالتعاون مع مركز الحرس البلدي السائح ومركز الحرس البلدي اسبيعة، تم خلالها قفل وانذار ومخالفة بعض المحلات التجارية، ووفقا لما نشرته الصفحة الرسيمة للحرس البلدي طرابلس، ننشر لكم قائمة عدد المحال التجارية التي تم قفلها والتي تم إنذارها:

“(1-) قفل عدد “3 ” محلات حلويات بالشمع الأحمر لعدم وجود الترخيص ولعدم الإهتمام بالنظافة العامة إضافة لعدم وجود شهائد صحية وارتداء الزي الخاص بالشغل.

(2-) قفل بالشمع الأحمر عدد “2” قصاب لعدم وجود الشهائد الصحية والإهتمام بالنظافة العامة ، وعدم وجود شهائد صحية والترخيص.

(3-) قفل بالشمع الأحمر عدد “6 ” محال مواد غذائية لعدم وجود الترخيص وعدم وجود شهائد صحية والإهتمام بالنظافة العامة وضبط داخلهم مواد بين المنتهية الصلاحية وسوء التخزين.

(4-) قفل بالشمع الأحمر محل خضروات لعدم وجود الترخيص ولعدم الإهتمام بالنظافة العامة وعدم وجود شهائد صحية.

(5-)قفل محل مواد تنظيف بالشمع الأحمر بعد أن ضبط داخله مواد منتهية الصلاحية ولعدم وجود الترخيص والإهتمام بالنظافة العامة.

(6-) انذار مصحة بالقفل خلال 24ساعة لعدم وجود أذونات مزاولة ولعدم الإهتمام بالنظافة العامة.

(7-) مخالفة صيدلية لعدم وجود شهادات صحية لبعض الصيادلة.

(8-) ضبط عدد “2” مركبات محملة بالمشروبات الغازية معرضا ﻹشعة الشمس مباشرة.

(9-) انذار عدد “2 ” مخابز بالقفل خلال 24ساعة لعدم الإهتمام بالنظافة العامة

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