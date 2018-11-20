استعدادات شؤون الجرحى في طرابلس تسبق الألعاب النارية

أعلنت إدارة شؤون الجرحى في طرابلس أنها على أهبّة الاستعداد تحسّبًا لأي طارئ ينتج عن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف التي تتزامن عادة مع إطلاق الألعاب النارية، وأوضحت عبر منشور لها على الصفحة الرسمية للإدارة، أن بإمكان المواطنين الاتصال على رقم هاتف الإسعاف والطوارئ 0214629247 في حالة حدوث أي إصابات للأطفال أو الكبار نتيجة للألعاب النارية.

وأشارت شؤون الجرحى في طرابلس، أن السيارات الإسعاف المُجهّزة تتمركز في وسط ميدان الشهداء وهي على استعداد كامل لإسعاف أي جريح داخل مناطق العاصمة.

وتداول نُشطاء على مواقع التواصل الصور ومقاطع الفيديو التي تشكف حجم الألعاب النارية والمفرقعات التي شهدتها عدّة مدن ليبية، في ساعة متأخرة يوم أمس خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ولم تكشف الجهات المختصة في ليبيا، حتى اللحظة عدد الجرحى وضحايا الألعاب النارية التي عادةً ما تؤدي إلى جروح بليغة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية