“المرشح المدني” المبروك خليفة: أعيش معكم أزمة الطوابير

نشر المبروك خليفة سالم خليفة، الذي أطلق صفحة على الفيسبوك قبل أشهر أعلن من خلالها أنه المرشح الأول لرئاسة ليبيا، صورا له وهو يقف في طوابير المصرف، وعلّق عليها بقوله أنه يشعر بمعاناة المواطنين في ليبيا نتجية الأوضاع المأساوية التي يعيشونها.

وأوضح المبروك أن شهادته العلمية “ثانوية عامة أدبي” وأنه ليس مدعومًا من أي جهة خارجية، مُعلنًا ان همّه الوحيد مساعدة الليبيين من خلال خُطط ومشاريع لبناء ليبيا.

وأشار “المرشح المدني” أنه مثل كل أهله في ليبيا، يعيش الأزمات التي يعيشونها، ولهذا سيعمل على خدمتهم بعد أن يدعموه في حملته التي أطلقها على الفيسبوك لرئاسة ليبيا.

ويعتمد المبروك خليفة سالم على الفيسبوك بشكل دائم في نشر رسائله، عبر مقاطع فيديو وصور لهُ، بشكل مستمر، يحكي من خلالها عن طموحه لرئاسة ليبيا والعمل على حلّ أزماتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية