باشاغا يأمر بتكثيف الدوريات وحُسن المعاملة

طالبت وزارة الداخلية من الإدارات والأجهزة التابعة لها، اتخاذ الإجراءات الفورية لتكثيف الدوريات الأمنية الراكبة والراجلة، وبالأخص في الفترة الليلية.

كما أعازت الوزارة، عبر بيان لها الاتنين، بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن وارتكاب الأعمال الإجرامية كالسرقة والحرابة والسطو.

كما نوهت وزارة الداخلية إلى ضرورة معاملة المواطنين معاملة حسنة عند إقامة الاستيقافات والتحلي بالأخلاق العالية.

وأشارت الوزارة في بيانها أنها ستتخذ أقصى العقوبات ضد المخالفين.

