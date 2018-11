أكد سفير جمهورية تركيا لدى «أحمد آيدن دوغان» أن آليات جديدة للتعاون تم استحداثها بين البلدين ستظهر نتائجها خلال الفترة القادمة خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة الاثنين بمقر الوزارة في طرابلس السفير التركي بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده لدى ليبيا.

من جانبه عبر سيالة خلال المقابلة عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها دوغان خلال مدة عمله سفيرا لبلاده تركيا والتي أسهمت في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتحت آفاق أرحب في مجالات جديدة تخدم المصلحة المشتركة، بحسب الوزير.

ووجه سفير دولة تركيا في تصريح لوكالة الأنباء الليبية الشكر والتقدير للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني ولوزارة الخارجية ولكل المؤسسات في ليبيا على ما لقيه من تجاوب ودعم طيلة فترة عمله أسهمت في قيامه بعمله على أكمل وجه، وفق قوله.

وجدد دوغان التأكيد على أن أبواب التعاون مفتوحة بين تركيا وجميع الليبيين في كل أنحاء ليبيا ، مؤكدا أن تركيا حريصة على وحدة الأراضي الليبية واستقرار الأوضاع فيها .

وقال :

” ليبيا دولة عظيمة ومتأكدون أنها ستجتاز الفترة العصيبة التي تمر بها وخلال فترة قصيرة ستأخذ المكانة التي تستحقها”.

The post بعد انتهاء مهام عمله.. سفير تركيا يكشف عن آليات جديدة للتعاون خلال الفترة القادمة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا