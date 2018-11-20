السراج يوجه وزارة المالية بتخصيص 100 مليون لدعم المنطقة الجنوبية

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وزارة المالية، بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، جاء ذلك خلال إجتماع تشاوري عقد أمس الإثنين، لبحث تنفيذ مجموعة من القرارات تشمل مجالي الأمن والخدمات.

كما شمل اللقاء الذي حضره نائبين عن الجنوب، تدارس القضايا والمقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين والحفاظ على الأمن العام، والاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

هذا وشدد السراج خلال اللقاء، على أهمية العمل بأسرع وقت لتفعيل المؤسسات الأمنية، وتقديم الخدمات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب وتوفير السيولة النقدية في الجنوب الليبي.

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