الكبير والسراج يتابعان إجراءات مراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الوطنية

إلتقى حافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

ويأتي اللقاء الذي عقد أمس الإثنين، ضمن إطار متابعة ما تم إتخاذه من إجراءات بشأن مراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الوطنية وتنسيق الجهود بين الأطراف ذات العلاقة.

الجدير بالذكر، أن اللقاء شمل حضور كل من، وزراء المالية والداخلية بحكومة الوفاق، إلى جانب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، وكذلك رئيس الهيئة العامة للمعلومات، إضافة إلى عضو لجنة إدارة الهيئة، والمستشار الفني لرئيس المجلس الرئاسي، ومدير مشروع أرباب الأسر .

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