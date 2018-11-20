مديرية أمن جالو تتخذ تدابيرا أمنية في ذكرى المولد النبوي الشريف

جالو-العنوان

شرعت مديرية أمن جالو أمس الاثنين في المجاهرة بالأمن، ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونشرت المديرية دوريات في المفترقات والشوارع الرئيسية بالمدينة، مطالبة المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الشرطة خلال أداء مهامهم المنوطة بهم.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، أصدر المستشار إبراهيم بوشناف التعليمات لكافة الأجهزة والمصالح والهيئات ومديريات الأمن بالمناطق، تقضي باتخاذ كافة التدابير الأمنية الكفيلة بمنع أي أعمال تشكل خطورة على الأمن العام خلال ذكرى المولد النبوي الشريف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية