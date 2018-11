المتوسط:

أكد مدير مديرية أمن سرت العميد صديق بن مسعود، ” لا يوجد نشاط الإرهابيين من تنظيم داعش في مدينة سرت، وإقامتهم لحواجز تفتيش بمنطقة وادي الحنيوة”.

وأضاف بن مسعود ، خلال تصريحات صحفية له ، ” أن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن سرت، عملت على تمشيط المنطقة كاملة من سرت حتى إجدابيا”.

و أكمل بن مسعود ، ” أن الدوريات لم يعثروا على إرهابيين أو أي جيوب لهم في المنطقة”.

