الثني يتابع العراقيل التي تواجه سير عمل الإدارة العامة للدعم المركزي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، كافة العراقيل التي تواجه سير عمل الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الإثنين مع مدير الإدارة العقيد صلاح الخفيفي، وعدد من ضباطها، حيث تعهد الثني بتقديم كافة الدعم والاحتياجات للإدارة العامة للدعم المركزي.

كما ثمن رئيس زرراء الحكومة المؤقتة، جهود أعضاء الإدارة العامة للدعم المركزي، مشدداً على ضرورة السير بالإدارة باستتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد مع بقية الأجهزة الأمنية.

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