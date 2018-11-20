مستشفى الحروق: 20 إصابة نتيجة الألعاب النارية أمس الاثنين

أفاد مكتب الاعلام والتوثيق بمستشفى جراحة الحروق والتجميل في طرابلس أن حصيلة الحالات الواصلة للمستشفى؛ نتيجة استعمال الالعاب النارية بلغت 20 حالة بين حروق بسيطة وجروح سطحية، نافيا تسجيل حالات “بتر “هذا العام حتى مساء يوم الاثنين.

وأشاد المستشفى وفق مكتبه الإعلامي بمستوى الوعي لدى المواطنين، مشيرا إلى أنه تجلى في انخفاض أعداد المصابين؛ جراء الألعاب النارية بذكرى المولد النبوي عن السنوات الماضية.

وأثنى المستشفى على جهود الأطقم الطبية والطبية المساعدة والعاملين في المستشفى، شاكرا جهود العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية؛ لما لهم من دور بارز في حفظ الأمن داخل وخارج المستشفى.

يشار إلى أن ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي بالألعاب النارية تسبب سنويا العديد من الإصابات التي تتراوح بين الحروق والبتر والعمى أحيانا.

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