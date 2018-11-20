الحرس البلدي بنغازي يتوعد مربي المواشي المُخالفين

أكد الحرس البلدي بنغازي أنه بصدد القيام بجولة تفتيشية واسعة على جميع حظائر الأبقار والمواشي داخل المدينة، في إطار تشديدات جاءت عقب الكشف عن مُخالفات كبيرة لعدد من المُربين من قبل الدوريات الاعتيادية.

وأوضح رئيس مركز الحرس البلدي سلوق، العقيد إدريس عجاج، أنه تم ضبط أحد مُربي الأبقار بعد أن قام بذبح أبقار مريضة، وتمّ التعرف على ذلك من خلال أحشائها التي بقيت لديه.

وأضاف عجاج، أن عناصر الحرس البلدي قد قاموا بإعدام بقايا الأبقار المريضة بعد صدور تعليمات بذلك من قبل المفتش الصحي.

وعلى إثر ذلك قرر الحرس البلدي بنغازي القيام بجولة موسّعة تستهدف كافة مُربي المواشي للكشف عن أي تجاوزات من الممكن أن تُعرض حياة المواطنين للخطر.

يُشار إلى أن أفرع الحرس البلدي في كافة المدن الليبية بدأت منذ فترة في شن حملات شرسة على المحلات والمراكز التجارية والقصابة، ضبطت من خلالها عدداً من المخالفات، وتوعّدت بالمزيد من الضبط.

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