(شاهد الصور) أوجلة تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف‎

أوجلة-العنوان

خرج أهالي مدينة أوجلة، ليل الاثنين، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق اليوم الثلاثاء، وسط حضور مشايخ المدينة في أجواء احتفالية أنشدت خلالها الأناشيد الدينية التي تتميز بها المدينة.

وشهد عدد من مساجد مدينة أوجلة، إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال المدائح والقصائد الدينية التي رددها الأطفال والكبار، معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وعبر أهالي المدينة عن فرحتهم العارمة بأحيائهم لذكرى المولد النبوي الشريف، في أجواء زينتها المصابيح الملونة والقناديل وسط بهجة أطفال المدينة.



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