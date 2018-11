“داخلية الوفاق” تشارك في الدورة 87 للجمعية العامة لـ”الإنتربول”

المتوسط:

شارك وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن، ليبيا، في فعاليات الدورة 87 للجمعية العامة لـ”الإنتربول”، المقامة في دولة الإمارات العربية، التي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

ويشارك في الدورة 87 للجمعية العامة لـ”الإنتربول” 1300 شخص من 192 دولة.

وأكدت الوزارة أنه على مدى 50 جلسة حوارية جرت مناقشة جرائم الإرهاب المعقدة، للخروج برؤية موحدة ومواجهة التحديات الأمنية المستقبلية بما يحقق الأمن والاستقرار للمجتمعات.

