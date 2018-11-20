مسؤول إيطالي: أسلوب الانتخابات الليبية تمليه مَراجعها السياسية الرئيسي

قال وكيل وزارة الدفاع، انجيلو توفالو إن الطريقة التي سيتم بها خوض الانتخابات في ليبيا، ينبغي أن تمليها المراجع السياسية الرئيسية للبلاد.

وأضاف المسؤول العسكري الإيطالي في مقابلة مع صحيفة (لا ڤيريتاه) الاثنين، أن “على إيطاليا تعزيز الحوار، تحفيز الخيارات المشتركة بين المُحاورين المختلفين”، وذلك “في ظل احترام سيادة الشعب الليبي”، فـ”بعد أن وقعت ضحية صفحة سيئة من التاريخ، من حق ليبيا وواجبها أن تنهض مجدداً”.

أما بشأن المؤتمر الأخير عن ليبيا، فقد أشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أنه “بعد إملاء فرنسا للخط عبر خيارات تبين أنها فاشلة، أصبحت تدرك اليوم أن النهج الذي نتبعه هو السبيل الوحيد الممكن”.

وأردف توفالو “إن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد الحوار على قدم المساواة بشأن الملف الليبي، فنحن مستعدون للبحث عن حلول مشتركة”، لكن “إيطاليا لن تسمح بخطوات أخرى، تقوّض تماسك أوروبا والتوازن الدولي”.

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