الحكومة المؤقتة تدعو لرد محاولات التفرقة بين الليبيين

جددت الحكومة المؤقتة تذكير أبناء الشعب الليبي بتحريم الاقتتال والنهي عن البغي والعدوان.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها بناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف انها تغتنم”هذهِ المناسبَةَ العظيمةَ لتذَكِّرَ أبناءَ شعبِنَا الكِرَامَ بضرورَةِ التَمَسُّكِ بتعاليمِ دينِنا الإسلاميِّ الحنيفِ، وبسنَّةِ نبيِّنا المطهَّرَةِ، وتذكِّرُ بتحريمِ الاقتتالِ بينَ الأخوةِ، والنَّهيِ عنِ البغي والعدوانِ، ليعمَّ الخيرُ والسَّلامُ كلَّ ربوعِ هذا الوطنِ العزيز، ولينعمَ أبناؤهُ بخيراتهِ في أمنٍ وسلامٍ، ولقطعِ طرقِ الفتنةِ، ومحاولاتِ التَّفريقِ بينَ أبناءِ الشعبِ الواحدِ”.

وأعلنت الحكومة المؤقتة أن اليوم الثلاثاء عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقالت الحكومة المؤقتة في تعميم لها انه “ابتهاجاً بذكرى المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول واستناداً على القانون رقم (5) لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية” مضيفة انه “تقرر بأن يكون يوم الثلاثاء الموافق 20/11/2018عطلة رسمية ويستثنى من ذلك المؤسسات والجهات العامة التي يتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتها”.

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