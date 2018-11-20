الأمم المتحدة تدعم جلسة حوارية حول المصالحة

نظمت مؤسسة الحوار والمناظرة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلسة حوارية حول دور المشائخ والأعيان في دعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي انه “شارك في هذه الجلسة التي تم تنظيمها في إطار مشروع نحو مصالحة وطنية في ليبيا عدد من النشطاء المدنيين والسياسيين بمدينة مصراتة”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد

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