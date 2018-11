وفد الداخلية الليبية يُشارك في فعاليات الجمعية العامة للإنترنبول

افتتحت فعاليات الدورة الـ87 للجمعية العامة للإنتربول في دولة الإمارات العربية بمشاركة 1300 مشارك من 192 دولة، من جميع أنحاء العالم. حيث مثل ليبيا في فعاليات الإنترنبول وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن برفقة رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بليبيا. هذا ويُذكر أنه على مدى 50 جلسة حوارية تم مناقشة جرائم الإرهاب المعقدة، والهدف من هذه الدورة الخروج برؤية موحدة لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية بما يحقق الأمن والاستقرار للمجتمعات.

