الرئاسي يُصدر تعليماته بصرف 100 مليون دينار لدعم المنطقة الجنوبية

أقر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية.

حيث بحث اجتماع تشاوري عقده رئيس المجلس الرئاسي أمس الاثنين تنفيذ مجموعة من القرارات تشمل مجالي الأمن والخدمات، في إطار ما أعلنه في كلمته أمام مؤتمر باليرمو في 12 نوفمبر عن إطلاق الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب الليبي، وإنهاء ما يتعرض له من غبن وانتهاكات. وكان في الحضور كل من نائب رئيس المجلس عبد السلام كجمان، وعضو المجلس احمد حمزة، والنائبين عن الجنوب محمد لينو، وأبو صلاح شلبي. هذا وتدارس الاجتماع، العديد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الأمن العام والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. من جهته أكد السراج على أهمية العمل بأسرع وقت لتفعيل المؤسسات الأمنية وتقديم الخدمات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم، ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير السيولة النقدية وجميع ما يواجهه المواطنون في الجنوب الليبي من مصاعب.

