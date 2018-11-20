لجنة متابعة تنفيذ إتفاق مدينتي تاورغاء ومصراتة تباشر بصرف مساعدات للأسر النازحة

أعلنت لجنة متابعة تنفيذ إتفاق مدينتي تاورغاء ومصراتة عن مدينة تاورغاء ، البدء بصرف الدفعة الأولى من قيمة (12000) ألف دينار لغرض التهيئة الواردة في بنود الإتفاق.

ودعت اللجنة في بيان، أرباب الأسر النازحة تقديم المستندات المطلوبة بهدا الشأن بمكتب المجلس المحلي الكائن بمدينة تاورغاء ومكتب المجلس المحلي الكائن بمخيم الفلاح رقم (2) بطرابلس، وكذلك مقر جمعية الأيادي الطاهرة الكائن بالمنطقة الشرقية ببنغازي .

وبحسب البيان تتمثل المستندات المطلوبة، شهادة بالوضع العالي، إلى جانب صك ملغي يفيد برقم الحساب أو إيداع مصرفي، وإثبات شخصي لرب العائلة، إضافة إلى ملف لحفظ المستندات .

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