استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الاثنين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بالعاصمة طرابلس.

حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء التجهيزات للملتقى الوطني الجامع المقترح من البعثة الأممية، والذي سيتركز على عدد من النقاط، أهمها مشروع الدستور و الترتيبات الأمنية، ومشروع قانون الانتخابات.

من جهته أبدى المشري استغرابه من وجود انتقائية في قرار مجلس الأمن الذي تم فيه اتخاذ عقوبات على بعض الشخصيات المعرقلة للاتفاق السياسي وترك آخرين، مبيناً أن هناك أطراف أخرى معرقلة للاتفاق لم يشملها القرار.

The post المشري وسلامة يستعدان للملتقى الوطني الجامع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا