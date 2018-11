شدد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل على كافة المعلمين والمعلمات المشاركة في الفرصة الأخيرة لإجراء التقييم المعرفي الذي سينطلق مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري.

واطلع الوزير خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة مع اللجنة المكلفة ببرنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين برئاسة أبوبكر الهاشمي على أعمال اللجنة فيما يخص ااستعداد لاستكمال التقييم المعرفي للمعلمين الذين لم يتمكنوا من الدخول في تقيتم المرحلة اﻷولى.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استمارة تقييم الأداء للمعلمين التي أشرفت على إعدادها مصلحة التفتيش التربوي بالوزارة، ومناقشة الجوانب الفنية للاستمارة وكيفية ترتيبها حسب الأولويات لكي تتماشى مع معايير تقييم اﻷداء المعمول بها دوليًا.

هذا واتفق الحاضرون على ضرورة إرفاق دليل إرشادي للمفتشين من أجل تقييم المعلم.

يذكر أن الوزارة أعلنت عن فتح منظومة التسجيل للمعلمين كل حسب مدرسته وتخصصه عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

The post عبد الجليل يتابع أعمال اللجنة المُكلفة بتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا