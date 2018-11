قامت مديرية أمن الجفارة بالمجاهرة بالأمن داخل المنطقة وذلك بإنشاء الدوريات والتمركزات الأمنية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني هذا الإجراء يأتي بناءً على التعليمات الصادرة من الوزارة وتعليمات مدير الأمن،للمحافظة على أمن وراحة المواطنين.

ووجهت الوزارة تحية شكر وعرفان للعيون الساهرة، وطالبتهم بمزيد من الجهد والعطاء لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل بلادنا الحبيبة، بحسب الوزارة.

