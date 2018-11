ريبيرو تستقبل وفد الجنوب الليبي وتبحث احتياجاته الإنسانية

استقبلت نائبة الممثل الخاص ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو وفد قادم من الجنوب الليبي ووزارة شؤون النازحين وذلك في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس.

هذا وناقشت ريبيرو مع الوفد الأوضاع في الجنوب وأهمية عقد لقاء تنسيقي خاص يجمع كافة الأطراف لدراسة الاحتياجات الإنسانية وسبل الاستقرار.

يُذكر أن الجنوب الليبي يعاني مؤخراً من حروب طاحنة، كما يُعاني من تهميش وسوء في البنية التحتية مما جعل انتشار الأمراض أسهل وأسرع.

