الصور: نتفاوض مع رافضي النزول من السفينة التركية بميناء مصراتة

قال مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إن التفاوض مستمر مع المهاجريين غير القانونيين الرافضين النزول من السفينة التركية في ميناء مصراته، وإن الموضوع لا يحتاج لاستعمال القوة.

وأوضح الصور في تصريح للرائد، أن مدير منفذ الميناء يتفاوض مع المهاجرين الذين يطلبون نقلهم إلى جهة أخرى وبالتحديد إيطاليا، مضيفا أن وكيل نيابة مكلف يشرف على الموضوع باتباع الوسائل السلمية.

وأشار الصور إلى أن المهاجرين عددهم بسيط، ولا يشكلون أي خطورة، ولا يستدعي الأمر تدخلا أو إصدار أوامر باستعمال القوة، مؤكدا أن مدير الميناء تكفل بإنهاء الأمر.

يشار إلى أن قرابة 90 مهاجرا غير قانوني رفضوا مغادرة سفينة شحن تركية منذ أكثر من أسبوع أنقذتهم قبالة السواحل الليبية، مطالبين بتغيير وجهتها إلى أوروبا.

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