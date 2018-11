مالطا تسعى لدعم حكومة الوفاق في المجال الأمني

أكدت الحكومة المالطية دعمها وتأييدها لحكومة الوفاق الوطني في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها.

وفي إستقبال وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا للمبعوث الشخصي لرئاسة الوزراء نيفين كافا عبّر باشاغا عن سعادته بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية بما يخدم المصلحة المشتركة لليبيا ومالطا.

في سياق متصل أشاد المبعوث المالطي بما لمسه من انضباطية وإستتباب وبسط للأمن داخل العاصمة، ناقلاً تحيات رئيس وزراء مالطا جوزيف موسعات لوزير الداخلية المفوض ومتمنياً الخير والنجاح للشعب الليبي.

