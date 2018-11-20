توقعات طقس ليبيا اليوم الثلاثاء

توقع خبراء الطقس في تقرير صادر اليوم عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي ان تشهد حالة الطقس في ليبيا اليوم تأثرها بإمتداد منخفض جوي يتسبب برياح جنوبية غربية نشطة السرعة واحتمال تساقط للامطار بمناطق الجفرة والحمادة.

وأشار التقرير إلى أن مناطق غرب ليبيا تبقى تحت تأثيرإمتداد منخفض جوي يتسبب في رياح جنوبية غربية نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الأثربة والغبار.

وتوقع التقرير أن تشهد الاجواء تكاثر السحب يوم الغد على مناطق الجفرة والحمادة واحتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر.

وقال التقرير أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على منـاطق الشمـال الغربـي مابين ( 21 – 26 ) مْ تصل الى (30) مْ على سرت وابونجيم وعلى مناطق الشمال الشرقي مابين ( 23 – 28 )مْ تصل الى (30) مْ على رأس لانوف وجالو و مناطق الجنوب مابين ( 26 – 32 )مْ

وحذر المركز من رياح جنوبية غربية نشطة صباح اليوم على ساحل زواره تصل سرعتها الى (25)عقدة.