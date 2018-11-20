مبعوث مالطا يشيد باستتباب الأمن في العاصمة طرابلس

جددت الحكومة المالطية دعمها وتأييدها حكومة الوفاق الوطني في المجالات كافة، خصوصًا الأمنية منها.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، المبعوث الشخصي لرئاسة الوزراء نيفين كافا، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأشاد المبعوث المالطي بما لمسه من انضباطية واستتباب وبسط للأمن داخل العاصمة.

وعبر وزير الداخلية المفوض عن سعادته بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة لليبيا ومالطا.

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