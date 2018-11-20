تعرف على تقاليد وعادات أهالي جالو في المولد النبوي الشريف!!

جالو-العنوان

تختلف العادات والتقاليد الليبية من مدينة إلى أخرى في احتفائها بذكرى المولد النبوي الشريف، وفي هذا التقرير نسلط الضوء عن العادات والتقاليد لأهالي مدينة جالو بمنطقة الواحات.

وتتميز مدينة جالو عن غيرها من المدن الليبية في احتفالها بأجواء المولد النبوي الشريف، حيث يبدأ الاحتفال في اليوم الأول بتجول أطفال المدينة بين منازل الجيران والأقارب.

ويقدم كل بيت يزوره الأطفال ما يعرف عند أهالي جالو بـ “القرش” وهو موروث شعبي يتكون من الفول والحمص المطبوخ بالإضافة إلى الكاكوية والحلويات.

ويرتدي بعض الأطفال الزي التقليدي الخاص بالموروث الثقافي للمدينة.

كما تقوم ربات البيوت في جالو بتبادل الحلويات مع الجيران والأقارب، وسط الزيارات التي يتبادلونها.

وتشهد مساجد مدينة جالو، في اليوم الأول إحياء ذكرى المولد من خلال المدائح والقصائد الدينية حتى ساعات متأخرة من الليل.

وفي صبيحة اليوم الثاني كغيرها من المدن الليبية تقوم ربات البيوت في المدينة بإعداد “العصيدة” التي تختلف في طريقة إعدادها من مدينة إلى أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية