صبحي سلامة: المؤتمر الجامع سينطلق في يناير القادم

نفى نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع صبحي سلامة أن يكون قد تم تحديد موعد لانطلاقة المؤتمر ، مكتفيا بالقول أنه من المفترض أن ينطلق في شهر يناير مطلع العام المقبل 2019 ، ومنوها الى أن تحديد تاريخ الإنطلاقة سيكون بعد اكتمال الترتيبات .

ونوه سلامه خلال حديثه لبرنامج 150 دقيقة الذي بثته قناة ليبيا أمس الإثنين ، أن المؤتمر مبادرة ليبية ، لافتا الى أن البعثة الدولية للأمم المتحدة في ليبيا لم تحدد حتى اللحظة من المشارك لها في مبادرتها نحو المؤتمر الوطني العام ، لكنها ستحسم الأمر معنا الأسبوع المقبل وتحدد من المشارك معها ، مرجحا أن تلتقي المبادرتان بمؤتمر واحد .

وأشار سلامة الى أن اللجنة التحضيرية تدرس بيانا يحدد فيه رسالة المؤتمر وأهدافه ، وسيصدر قريبا .

وأشار سلامة الى أن المؤتمر له خاصية وخطة عمل و أهداف واقعية ، ولن نتكلم عن أشياء لا يمكن تطبيقها ، مشددا على أن خطط المؤتمر مبنية على دراسات واقعية يمكن تحقيقها .

ولفت سلامة الى أن خاصية الشعب الليبي تختلف عن الشعوب الأخرى ، فلا يوجد لديه طوائف دينية ، و لا أقليات أو عرقيات مستضعفة ، فكل شرائحه مقبولة ، سهلة المشاركة والتعاون ، موضحا أن الحرب والأحداث الأخيرة الواقعة بفعل التدخل الخارجي أنتجت أشياء لم تكن في عرف المجتمع الليبي ، ولا يسمح بها ديننا ، وكل ذلك يمكن علاجه من خلال التوعية والعمل الدؤوب ، وبالتواصل مع كل الأطراف بحيث نصل الى درجة عالية من التسامح بيننا .

وحول المقصد من فكرة المؤتمر بيّن سلامة أن القصد منها جمع الأطراف ضمن قالب سياسي واحد ، ينتهي بتقاسم السلطة في طرابلس ، موضحا أنه من هذا المنطلق سعت لجان المصالحة بعد أحداث العام 2011 ، وفي ظل وجود شرخ بين مؤيد ومعارض في الحقبة الجديدة والقديمة ، فكان لهذه اللجان دور كبير بإخماد التوتر الناجم عن الإنقسام البسيط ، ومن ثم أصبح الانقسام متركزا بين الحلفاء السابقين.

وحول المكونات المشاركة بالمؤتمر ، أوضح سلامة أن أطراف النظام السابق والمجموعات المسلحة والقبائل بكل تأكيد سيكونون في المؤتمر ، فكلمة الجامع ستطبق فعليا ، وتجسد واقعيا بهذا المؤتمر ، وسيكون لكل شريحة من شرائح المجتمع الليبي ومكوناته ممثل بهذا المؤتمر .

وحول التواصل مع البعثة الأممية في ليبيا حول المؤتمر ، أكد سلامة أن التشاور معها بخصوصه قائم ، ولكن البعثة لديها حالة من الارتباك ، وسيتم علاجه بحسب ما أكدت لنا خلال الأسبوع القادم ، حيث وعدت بالتنسيق لمعالجة بعض الملابسات الداخلية لديها .

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