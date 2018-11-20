وزير التعليم بالوفاق: الفرصة الأخيرة لهؤلاء المعلمين

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل بمقر الوزارة بطرابلس مع اللجنة المكلفة ببرنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين برئاسة ابوبكر الهاشمي للاطلاع على أعمال اللجنة واﻹستعداد لاستكمال التقييم المعرفي للمعلمين الذين لم يتمكنوا من الدخول في تقييم المرحلة اﻷولى .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق انه تم خلال الاجتماعمناقشة استمارة تقييم الأداء للمعلمين التي أشرفت على إعدادها مصلحة التفتيش التربوي بالوزارة.

وتبادل الحاضرون النقاش حول الجوانب الفنية للاستمارة وكيفية ترتيبها حسب الأولويات لكي تتماشى مع معايير تقييم اﻷداء المعمول بها دوليا واتفقواعلى ضرورة إرفاق دليل إرشادي للمفتشين من أجل تقييم المعلم.

وشدد الوزير على كافة المعلمين والمعلمات المشاركة في الفرصة الأخيرة لإجراء التقييم المعرفي الذي سينطلق مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري. وأعلنت الوزارة عن فتح منظومة التسجيل للمعلمين كل حسب مدرسته وتخصصه.

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