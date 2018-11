«الأمم المتحدة» تُنظم حلسة حوارية حول دور الأعيان في دعم المصالحة الوطنية

المتوسط:

قامت مؤسسة الحوار والمناظرة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتنظيم جلسة حوارية حول دور المشايخ والأعيان في دعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

وشارك في هذه الجلسة التي تم تنظيمها في إطار مشروع نحو مصالحة وطنية في ليبيا عدد من النشطاء المدنيين والسياسيين بمدينة مصراتة.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي، بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.

