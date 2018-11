بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عبدالسلام كاجمان” الوضع الاقتصادي بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الاثنين، رفقة عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة مع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء إن الاجتماع تناول ضرورة إيجاد أهم الحلول للمشاكل بالمنطقة الجنوبية، وسبل حلحتها، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، بحسب الإدارة.

The post المجلس الرئاسي يبحث الوضع الاقتصادي بالمنطقة الجنوبية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا