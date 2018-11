«تعليم الوفاق»: برنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين أولوية الوزارة

المتوسط:

شدَّد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، على كافة المعلمين والمعلمات المشاركة في الفرصة الأخيرة لإجراء التقييم المعرفي الذي سينطلق مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري.

وخلال اجتماع عقده بمقر الوزارة مع اللجنة المكلفة، اطلع الوزير على برنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين برئاسة أبوبكر الهاشمي، اطلع الوزير، على أعمال اللجنة فيما يخص الاستعداد لاستكمال التقييم المعرفي للمعلمين الذين لم يتمكنوا من الدخول في تقييم المرحلة اﻷولى.

وتم مناقشة استمارة تقييم الأداء للمعلمين التي أشرفت على إعدادها مصلحة التفتيش التربوي بالوزارة، ومناقشة الجوانب الفنية للاستمارة وكيفية ترتيبها حسب الأولويات لكي تتماشى مع معايير تقييم اﻷداء المعمول بها دوليًا.

