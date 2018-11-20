سرقيوة: تصريحات حفتر انقلاب على السلطة التشريعية للنواب

وصفت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة طلب قائد قوات الكرانة خليفة حفتر نقل صلاحيات القائد العام للجيش للقيادة العامة بالانقلاب على السلطة الشريعة المتمثلة في البرلمان.

وأضافت سرقيوة في تصريحات إعلامية الاثنين أن حفتر عين بلا إجراء انتخابات داخل مجلس النواب، وأن الوحيد القادر على إقالته، أو الإبقاء عليه هو رئيس المجلس عقيلة صالح الذي عينه في هذا المنصب.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خال المشري، قال في تصريحات إعلامية، إن حفتر مارس الضغط على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من خلال مفاوضته على منصب القائد العام للجيش مقابل بقاء السراج في الرئاسي.

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