في ذكرى اعتقاله.. 6 معلومات عن سيف الإسلام القذافي

يصادف اليوم الاثنين الذكرى السابعة لاعتقال سيف الإسلام معمر القذافي في الجنوب الليبي حيث جرى احتجازه لسنوات قبل الإفراج عليه بموجب قانون العفو العام.

بوابة إفريقيا الإخبارية رصدت أهم المحطات في حياة سيف الإسلام القذافي:

1- من مواليد 5 يونيو 1972 وهو ثاني أبناء الزعيم الراحل معمر القذافي

2- درس المرحلة الابتدائية في مدرسة عمر ابن الخطاب بطرابلس كما درس المرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد امحمد المقريف ودرس المرحلة الثانوية بمدرسة علي وريث بطرابلس.

3- تخرج عام 1994 من كلية الهندسة المعمارية جامعة الفاتح، وحصل عام 2000 على درجة الماجستير بكلية الاقتصاد بجامعة ‘إمادك’ بالنمساثم تحصل على شهادة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد.

4- أقام العديد من المعارض الفنية في مختلف دول العالم وعمل بعد تخرجه في مركز البحوث الصناعية في طرابلس وفي عام 1996 عمل في المكتب الاستشاري الوطني.

5- انشأ عام 1998 مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية وساهم في حل الكثير من المشاكل الدولية مثل قضية الرهائن الأوربيين بالفليبين وقاد مشروع ليبيا الغد الإصلاحي التنموي الذي لاقى دعما شعبيا شبابيا.

6- اعتقل في الجنوب الليبي 19 نوفمبر 2011 على يد كتيبة ابو بكر الصديق التي احتجزته في الزنتان ليجري الإفراج عنه عام 2016 بموجب قانون العفو العام ولتعقد عليه الآمال في لعب دورا بالمرحلة القادمة.

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