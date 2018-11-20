(بالفيديو) هكذا يحتفل أهالي طرابلس بالمولد النبوي الشريف‎

طرابلس-العنوان

خرج عدد من أهالي مدينة طرابلس، اليوم الثلاثاء، في موكب ذكر أو ما يعرف في العاصمة بـ “الطلوع” احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتجمع عدد من أهالي العاصمة أمام الزاوية الكبيرة التي تعرف باسم زاوية المكنى بشارع كوشة الصفار، من ثم انطلق موكب الذكر أو ما يعرف في طرابلس بـ “الطلوع” مارا بالأزقة القديمة للعاصمة حتى وصل ميدان الشهداء، ومن ثم توجه إلى الزاوية الصغيرة بمنطقة “باب البحر”.

وكان قد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن اليوم، الثلاثاء، عطلة رسمية في المؤسسات والهيئات العامة كافة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح المجلس، في قرار أصدره أمس، أن تراعي المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة، ويحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

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