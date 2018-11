قريبًا.. «البعثة الأممية» تُحدد المشاركين في المؤتمر الوطني العام

المتوسط:

قال نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع، صبحي سلامة، إنَّ «اللجنة التحضيرية» تدرس بيانًا يُحدد فيه رسالة المؤتمر وأهدافه، حيثُ أنه من المفترض أنْ يصدر قريبًا.

وأضاف سلامة، أنَّ خطط المؤتمر مبنية على دراسات واقعية يمكن تحقيقها.

وأشار سلامة، إلى أن البعثة الدولية للأمم المتحدة في ليبيا لم تحدد حتى هذه اللحظة من المشارك لها في مبادرتها نحو المؤتمر الوطني العام، لكنها ستحسم الأمر معنا الأسبوع المقبل وتحدد من المشاركين.

