باريس سان جيرمان مُتهم بالتمييز بين لاعبيه على أساس العرق والجنسية

كشفت مصادر قضائية فرنسية أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً بحق نادي باريس سان جيرمان بسبب التمييز على أساس الأصل والعرق والجنسية.

هذا وكان النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، قد أكد في الثامن من نوفمبر أنه فتح تحقيقاً داخلياً في أعقاب ما نشرته موقع فرنسية عن قيام كشافيه باعتماد تصنيفات عرقية للمواهب الجديدة.

حيث أوضحت المصادر القضائية أن النيابة العامة فتحت الجمعة تحقيقاً بشأن تهم معالجة البيانات الشخصية دون إذن، وتسجيل أو حفظ البيانات الشخصية التي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية وجمع البيانات ذات الصفة الشخصية بطرق ملتوية، غير قانونية وغير شرعية.

وكان سان جيرمان قد رفع الخميس الماضي خلاصة تحقيقه إلى وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو، مؤكدا عدم وجود حالة واضحة من التمييز على رغم التصنيف، ومعلنا اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية.

