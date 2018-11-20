افتتاح مكتب للسجل المدني بمستشفى ابن سينا في سرت

افتتحت مصلحة الأحوال المدنية بسرت مكتبا لخدمات السجل المدني داخل مستشفى ابن سينا التعليمي.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت محمد الاميل، في تصريح للرائد، إن المكتب يختص باستخراج شهادات حالات الولادة والوفيات من خلال منظومة مركزية تابعة للسجل المدني بالمدينة، ويتولى تشغيله عدد من الموظفين التابعين لمصلحة الأحوال المدنية، وبالتعاون مع عناصر الأمن.

من جهته قال المدير العام لمستشفى ابن سينا على الزرقاء، إن افتتاح مكتب للسجل المدني بالمستشفى سيخفف على المواطن تسهيل إجراءاته، مشيرا إلى الازدحام الشديد المتواصل على مقر فرع مصلحة الأحوال المدنية بسرت.

يشار إلى أن مستشفى ابن سينا افتتح مؤخرا بعد إجراء عمليات صيانة طالت كل مرافقه بعد إعلان تحرير المدينة من تنظيم الدولة.

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