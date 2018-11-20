 وزير التعليم يُشدد على تقييمات المُعلمين  

شدد وزير التعليم المُفوض في حكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، على مشاركة كافة المعلمين والمعلمات في الفرصة الأخيرة لإجراء التقييم المعرفي الذي سينطلق مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة ببرنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين للاطلاع على أعمال اللجنة والاستعداد لاستكمال التقييم المعرفي للمعلمين الذين لم يتمكنوا من الدخول في تقييم المرحلة اﻷولى.

وناقش الحاضرون خلال الاجتماع استمارة تقييم الأداء للمعلمين، التي أشرفت على إعدادها مصلحة التفتيش التربوي بالوزارة، والجوانب الفنية للاستمارة، وكيفية ترتيبها حسب الأولويات لكي تتماشى مع معايير تقييم اﻷداء المعمول بها دوليا.

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