برلماني: حل الأزمة الليبية مرهون بيد «البعثة الأممية»

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إنَّ الصراع الجاري في ليبيا هو صراع على اقتسام الثروة، وليس السلطة.

وشدَّد العباني، على أن المؤتمر الجامع يهدف إلى استمرار المرحلة الانتقالية في البلاد، داعيًا إلى ضرورة وجود جيش ليبي قوي موحد، على أن يكون الجيش مدعومًا دوليًا ويرفع عنه حظر التسليح.

وأشار العباني، إلى أنَّ حل الأزمة الليبية يكمن بيد المبعوث الأممي غسان سلامة، من خلال إجبار الحكومتين الوفاق والمؤقتة على الاجتماع وإخراج قانون الانتخاب.

